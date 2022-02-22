Türkiye Gazetesi

Putin Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Donbas'ta insanlar kendi istekleri ile oy kullandıklarını ve kendi kararlarını verdiklerini söyledi.

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya alınmadığını , sorunun çözümü için Ukrayna'nın kendilerinin gönüllü olarak NATO'ya katılmamak kararını almaları gerektiğini söyledi. Putin, Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kalması gerektiğini belirtti.

Putin satır başları ile şunları söyledi:

"UKRAYNA'NIN NATO'YA ÜYE OLMASI RUSYA İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

"Tüm bu anlaşmazlıkların müzakere masasında çözüleceğini umuyoruz. Şu anda bu imkansız olarak görünüyor ama gelecekte bunu mümkün görüyoruz. Donetsk ve Luhansk bölgesinde bir çatışma var. Üzerimize düşen tüm desteği vereceğiz. Kamuya açıklanmadı ama buradaki sorun her iki tarafta da bize göre bu konu uzun vadede çoktan çözülmüş olmalıydı. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için büyük bir tehdit."

"Ukrayna'nın tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. Bölgede yaşayanların iradesini tanımamız gerekiyor. Bunların amacı verilmiş sözlerin tutulmaması için bahane uydurmak. Önceki yönetimin anlaşmalarını uygulamamak için bir bakmışsınız ABD'ye Avrupa'ya gitmiş."

"UKRAYNA'NIN FÜZE FABRİKALARI BİLE MEVCUT"

"Ukrayna'nın Sovyet döneminden nükleer silah konusunda büyük bir tecrübeye sahip. Nükleer tecrübeleri var. Birçok ülkeden daha hızlı ilerleme sağlayabilirler. Ellerinde uranyum zenginleştirme sistemleri mevcut değil. Ama bu sadece teknik bir sorun. Eğer bir nükleer silah üretirlerse bunu Rusya'ya göndermek için füze fabrikaları bile mevcut. Ukrayna'nın elinde taktik bir nükleer füze bulunsa bile bu bizim için tehdittir."

Parlamentodan Putin'e destek: Sınırötesi asker izni çıktı Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federal Meclis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus ordusunun yurtdışında konuşlandırılmasına yönelik talebine onay verdi.

Erdoğan'dan Putin'in Donetsk ve Luhansk'a kararına tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'in Donetsk ve Luhansk'a kararına tepki göstererek, "Rusya’nın ayrılıkçı bölgeleri tanıması kabul edilemez, bu adımlar Karadeniz'i istikrazsızlaştırır. Karar uluslararası hukuka aykırı." diye konuştu.