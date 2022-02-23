Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik savaş ihtimalini ortaya koyarken peş peşe gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına destek verdiğini belirtti.

Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirten Maduro, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız" dedi.

"RUSYA BÖLGE BARIŞINI SAVUNUYOR"

Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, 'ABD ve NATO'nun Rusya'yı askeri yollarla bitirmek niyetinde olduğunu' ifade ederek, Rusya'nın bölgede barışı savunduğunu belirtti.

Geçen hafta Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'u başkent Karakas'ta kabul eden Maduro, "Venezula her zaman Putin ile, Rusya ile, Rusya halkıyladır" açıklamasında bulunmuştu.

NATO: Ukrayna’ya güçlü politik destek sağlayacağız NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacaklarını açıkladı.

AB'den Rusya'ya yaptırım: Listede Putin yok Avrupa Birliği, üye ülkelerin oybirliği ile Rusya'ya yaptırım kararı aldığını duyurdu. Karar birçok kişi ve kurumu ilgilendirirken, listede Putin'in olmaması dikkat çekti.

Almanya'dan Rusya'ya yaptırım: Kuzey Akım 2'yi durdurdu Almanya Rusya'nın Donbass'taki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Kuzey Akım 2'ye onay vermeyeceklerini açıkladı.