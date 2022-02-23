Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Rusya’nın, Luhansk ve Donetsk işgali öncesi Washington’u, Suriye’den çıkmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Rusya’nın ABD kanadını Suriye’yi boşaltma ve TSK-Suriye Millî Ordusunun PKK bölgelerini tamamen ele geçirmekle tehdit ettiğini söyledi.

Suriye’de konuşlu özel operasyon birimi ile Wagner milislerinin Luhansk-Donetsk bölgesine taşındığını kaydeden Hammadi “Humus-Şueyrat Üssü eğitim kampına dönüştürüldü.

Buradan Ukrayna’ya götürülmek üzere rejim askerleri ve Şebbiha milis güçlerine özel eğitim veriliyor. Ukrayna’daki Rus güçlerine destek amacı ile bölgeye taşınacaklar” dedi.

2015 yılında Rusya’nın Suriye’yi fiilen işgal ettiğini ve bu sürecin ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştiğini hatırlatan Hamadi “Geçtiğimiz dönem Libya, Kosova, Gürcistan v.b farklı coğrafyalardaki gerilim dönemlerinde Suriye, ABD ile Rusya arasında baskı-pazarlık aracı olarak kullanıldı. Ukrayna krizinde de aynı durum devam ediyor.

Putin son Donetsk - Luhansk işgali öncesi Batı’yı Suriye’deki güçlerini çekmekle tehdit etti. Rusya olmazsa Suriye’de haritanın değişeceğini, Türkiye destekli muhaliflerin özellikle PKK işgal bölgelerinde ilerleyeceğini ve hiçbir gücün bu durumu değiştiremeyeceğini muhataplarına iletti. Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Şoygu’nun Suriye ziyareti de aynı kapsamda Batı’ya açık bir mesaj niteliğindeydi” dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Wallece: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyecek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bakan Şoygu ve General Gerasimov'dan Ukrayna'yı işgal etmeyeceklerine dair güvence aldım” dedi.

Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırıma katılmayabilir Prof. Dr. Sambur, savaş ihtimali görmediğini belirtirken, Prof. Dr. İsmayıl ise "Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırıma katılmayabilir ama Ukrayna ile daha sıkı iş birliği geliştirerek bunu telafi edebilir” dedi.