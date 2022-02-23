Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Kırım Tatar Millî Meclisi Türkiye Temsilcisi Zafer Karatay, Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’a girişini ikinci Kırım işgali olarak nitelendirdi. Aylardır Ukrayna’nın sistemli bir biçimde 3 cepheden kuşatıldığını anlatan Karatay “Ukrayna içerisinde özellikle Güney Ukrayna’daki Kırım Tatarları, Ahıska ve Gagavuz Türkleri, Kazan Tatarları, Özbekler ve sayıları 2,5-3 milyonu bulan Müslüman yaşıyor. Sıcak bölgede 70-80 bin civarında Türk yaşıyor. Bu krizden en fazla onlar mağdur oldu. Ancak gündeme bile gelmiyorlar” diye konuştu.

Rusya’nın işgalle tehdit ettiği Ukrayna’da 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor.

Kırım işgali sonrası binlerce Türk’ün şu anki çatışmaların yaşandığı sıcak hatta yerleştiğini kaydeden Zafer Karatay, insanların yeniden göç yollarına düştüğünü ve hayatta kalma mücadelesi verdiğini aktardı. İkinci Kırım felaketi olarak nitelendirdiği işgal ve sonrası gelişmeleri Zafer Karatay şu sözlerle açıkladı: Rusya’nın 2014’teki işgali ile on binlerce Türk 1.500 yıllık vatan topraklarından edildi. Göç edemeyenler 8 yıldır tam anlamı ile bir açık hapishane hayatı yaşıyor. Kırım’da 200’den fazla çocuk babasız büyüyor. Çünkü babaları uydurma suçlarla sırf işgale razı olmadıkları için 20-25 yıllık hapis cezalarına çarptırıldı.

TEHDİT OLUŞTURUYOR

Rusya’nın işgalden Karadeniz donanmasında 20 bin civarında askeri vardı. Şu an bu sayı hem asker, hem silah hem de gemi, uçak ve teçhizat olarak olağanüstü arttı. Kırım bir tür sigorta işlevi görüyordu. 2014 işgali ile Ruslar çok büyük bir üstünlük sağladı. İşgalin ardından SSCB’nin çöküşü ile birlikte sökülen nükleer başlıklı füzelerin geri getirilmesi, yeni radar sistemlerinin kurulması ve inşa edilen askerî üsler en fazla Türkiye için büyük tehdittir. Kimse bu durumu görmezden gelemez. Biz daha çok Türkiye’nin çıkarlarını, bu işgallerle zarar gören, Donetsk ve Luhansk tarafında evleri bombalanan ve yeniden göç yollarına düşen Ahıska Türklerini, Kırım Tatarlarının ve diğer kardeşlerimizi konuşmalıyız.

Rus işgalinin genişlemesi cephe hattının hemen gerisinde kalan güney Mariopol, Geniçesk, Nikolayev, Herson bölgelerinde yaşayan binlerce Kırım Tatarı için büyük felaket olur. Hepsinin gözü Türkiye’ye çevrildi ve bize sordukları soru Türkiye ne yapacak? Bizim durumumuz ne olacak yönünde. Kırım’dan sonra Suriye’ye geldiler ve uçakları helikopterleri ile evleri, okulları, hastaneleri acımasızca bombalayıp yüz binlerce mülteciyi Türkiye’ye sürmeleri de bir diğer cephe ve mesajdı aslında.

Rusya Ukrayna krizi piyasaları vurdu Rusya-Ukrayna gerilimi ile dolar 13,80, gram altın da 840 TL'nin üzerini gördü. Borsa 2.000 puanın altına sarktı. Analistler "Diplomatik çabalar sürse de tansiyon yüksek. Dikkatli olunmalı. Dolarda 14 TL ihtimali artıyor, borsada 2.000 puanın altında kademeli pozisyon açılabilir. Altın pozisyonları ise korunmalı" diyor.

Rusya Ukrayna krizinde 10 gün çok kritik Diplomatik çabalar devam ederken ABD, Rusya’nın bu hafta Ukrayna’yı işgal edeceğini öne sürdü. Rusya’nın "tatbikat" dediği askerî hareketlilik ve işgalin önündeki en büyük engel olarak görülen Çin Olimpiyatları bu hafta sonu bitiyor. Bu sebeple önümüzdeki on gün oldukça kritik.

ABD'li istihbarat yetkilileri: Rusya Ukrayna'yı işgal ederse 50 bin kişi ölür Rusya-Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, ABD ordusu ve yetkilileri Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda 50 bin kişinin olabileceğine ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğine dair durum tespiti yaptı.