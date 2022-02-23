Türkiye Gazetesi

Yulia Taraseviç, 56.000 TL ödeyerek Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu. Operasyonda bir şeyler ters gitti ve ameliyat sonrası kadının yüzü şişti ve iltihaplandı.

Güzellik yarışmasında ikinci olan Taraseviç, bu kez durumun düzeltilmesi için defalarca bıçak altına yattı ve tüm bunlar için de 375.000 TL ödedi. Geçirdiği ameliyatla durumu daha da kötüye giden Taraseviç'in eski güzelliğinden eser kalmadı.

'YÜZÜMÜN BİR KISMI ÇALIŞMIYOR'

Taraseviç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor.”

KONU MAHKEMEYE TAŞINACAK

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar Andrey Komarov ve Ömer Halid ise kadında scleroderma denilen nadir bir genetik durum olduğunu iddia ederek, tahmin edilemez olması sebebiyle olayda sorumluluk kabul etmedi ve Taraseviç'te böyle bir rahatsızlık olduğuna dair herhanbi bir delilin olmadığı öğrenild. Artık eski haline dönmesinin imkansız olduğunu ifade eden Taraseviç, olayı mahkemeye taşıyacak.

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