Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim zirveye tırmanıyor. Rus Haber Ajansı Ukrayna'daki diplomatların tahliye edilmeye başlandığını açıkladı. Reuters ise Rusya Büyükelçiliği'nin binadaki Rus bayrağını indirdiği bilgisini geçti.

UKRAYNA OHAL İLAN ETTİ

Kiev yönetimi bir ay süreyle OHAL ilan ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin imzaladığı bir kararname ile 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalar yaptı. Bodnar krize ilişkin saldırı ihtimalinin olduğunu söyledi. Bodnar "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıkladı: Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da Afrika turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "'Ukrayna’dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." dedi.

Rusya Ukrayna'daki diplomatlarını tahliye ediyor Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Rus Haber Ajansı Ukrayna'daki diplomatların tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. Reuters ise Rusya Büyükelçiliği'nin binadaki Rus bayrağını indirdiği bilgisini geçti. Kiev yönetimi bir ay süreyle OHAL ilan ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin imzaladığı bir kararname ile 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine dair açıklamalar yaptı. Bodnar krize ilişkin saldırı ihtimalinin olduğunu söyledi. Bodnar "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kullandı.