Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Gazetemize konuşan Kulik, Rusya’nın Donbass ile yetinmeyeceğini söyleyerek çarpıcı bir bilgi verdi. İlk saldırı dalgasıyla birlikte Rus hava unsurlarının başkent Kiev’e birkaç kilometre uzaklıktaki Gastomer bölgesine indirme yapmaya çalıştığını söyleyen Kulik, bu eylemin doğrudan yönetim merkezini hedef aldığını belirtti.

KIRIM İLE DONBASS BİRLEŞECEK

Sabah yoğun bir gürültü ve ardından patlamalarla irkildiklerini anlatan Ukraynalı uzman “Kremlin’in önceliği Donbass-Lugansk bölgeleri ile Kırım’ı birleştirmek. Kırım’ın Cankoy kentinden geçen birlikler Melitopol-Berdiansk-Mariupol hattına saldırdı. Mariupol’dan Rusya’ya direkt geçiş sağlanması Kırım-Moskova arasında kara koridoru açılması demektir. Bu yolla da Moskova’ya uzanan kara ulaşım koridoru oluşacak. Ukrayna’nın 27 eyaleti arasında yer alan Kırım ve Donbass eyaletlerinin birleştirilmesi ve Rusya’ya bağlanması sonraki siyasi-diplomatik süreçler olacak” dedi.

Donbass’ın nihai hedef olmadığını özellikle vurgulayan Kulik “Rusya’nın hava, kara ve denizden fırlattığı füzeler askerî tesisler yanında Kiev dâhil bir çok noktada su, elektrik, gaz dağıtım, gıda ve benzeri lojistik merkezleri ile mobil iletişim noktalarını vurdu. Bu özel bir taktik. Halkı galeyana getirmeyi ve hükûmete karşı isyanlar çıkmasını istiyorlar” diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEMEZ SÜREÇ

Eski Türkiye Ukrayna Büyükelçisi Ali Bilge Cankorel ise “Artık kimsenin kestiremeyeceği, öngörülemez bir süreç başladı” derken emekli Pilot General Beyazıt Karataş ise “Rusya, 3 ila 7 gün kritik noktaları vuracak. Askerî stratejisini Ukrayna’da hükûmeti düşürmek üzerine kuran ve bu plan dâhilinde şok saldırı dalgası ile halkta panik oluşturmak isteyen bir Rusya görüntüsü var” şeklinde konuştu.

Putin emir verdi, Rus askerler harekete geçti: Donbass ateş altında | Ukrayna'da son durum Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Rus ordusuna Donbas'a girme emri vermesi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşında kayıp haberleri gelmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerine seslenerek, Putin'in savaş emrini durdurması için çağrıda bulunurken, operasyonun başlangıcında yüzlerce Ukrayna askerinin de öldüğü iddia edildi. Öte yandan Ukrayna ordusu hava savunma sistemi ile Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 helikopterin düşürüldüğünü bildirdi. Öte yandan Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhansk yönetimi ise Ukrayna'ya ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Zelenskiy imzaladı, Ukrayna'da ülke genelinde seferberlik ilan edildi Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, imzaladığı kararname ile Ukrayna çapında seferberlik ilan etti. Aynı zamanda açıklamasında Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını söyleyen Zelensky, düşmanın bir numaralı hedefi olarak kendisini belirlediğini söyledi.