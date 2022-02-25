Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri müdahalesi acı bir şekilde devam ederken, Pentagon’dan üst düzey bir yetkili çatışmanın ilk aşamasına ilişkin önemli bilgiler verdi. Yetkili, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın Ukrayna’ya önceki geceden beri farklı menzil ve kalibrelerde 160’tan fazla füze fırlattığını açıkladı.

RUSYA UKRAYNA’YA 160’TAN FAZLA FÜZE FIRLATTI

Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamalarda, daha önce bu sayıyı 100’den fazla olarak açıkladıklarını ancak hem Rusya’nın gün içinde füze fırlatmaya devam ettiğini hem de ellerindeki bilgileri güncellediklerini ve 160 sayısına ulaştıklarını belirtti.

Kuzeyden Ukrayna’ya giren Rus güçlerinin ne ölçüde hızlı ilerlediğini bilmediklerini belirten yetkili, “Ama Kiev’e daha da yaklaştıklarına inanıyoruz.” dedi.

57 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiği, 169 kişinin ise yaralandığını bildirildi.

Ukrayna: Rus askerleri Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdi Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve Kiev’e doğru hareket ettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor Dün sabah saatlerin başlayan Rusya işgaline karşı ülkelerini tek başına savunduklarını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Viladimir Zelenski, işgale sessiz kalan dünya devlerine sert sözlerle seslendi. Zelenski, "Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." dedi.

Kiev bombardıman altında! Ukrayna saldırısında 2. gün... Dakika dakika bölgedeki gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 2. gününde Rus bombardımanı sabahın erken saatlerinde başladı. Seferberlik ilan edilen Ukrayna'da, şimdiye kadar 137 asker ve sivilin yaşamını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirildi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...