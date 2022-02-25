Türkiye Gazetesi

Rusya'nın saldırıları sürerken, Ukrayna'da ülkelerini terk etmeyen sivil halk, saldırılardan korunmak için metrolara ve sığınaklara indi.

Ülkenin doğusunda bulunan Dnipro şehrinde ise ortaya çıkan manzara ise savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

SAVAŞIN İÇİNE DOĞDULAR

bebeklerse, olası saldırılar karşısında güvende kalmaları için binanın alt katındaki sığınağa taşındı. Dnipro'da bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunanlerse, olası saldırılar karşısında güvende kalmaları için binanın alt katındaki sığınağa taşındı.

Bazı bebeklerin doğumlarının üzerinden birkaç saat geçtiği, bazılarının ise birkaç gün önce dünyaya geldiği kaydedildi. Battaniyelere sarılan bebeklerin, derme çatma yataklarda hayatta kalmaları için mücadele ediliyor.

BOMBA SIĞINAĞI YENİDOĞAN ÜNİTESİ OLDU

Yenidoğan birimi şefi Dr. Denis Surkov ise, "Burası yenidoğan yoğun bakım ünitesi. Bir bomba sığınağında. Hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. "Bu bizim gerçeğimiz" diyen Surkov, gergin olduklarını sözlerine ekledi.

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