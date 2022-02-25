Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus güçleri Çernobil'i ele geçirdi. Çernobil'deki Nükleer Santrali'n radyasyon seviyesine ilişkin endişeler devam ederken Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu internet sitesinde gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtti.

ASKERİ EKİPMANLAR NEDENİYLE YÜKSELMİŞ OLABİLİR

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini duyurmuştu.

'SANTRAL HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Öte yandan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söylemişti.

Rusya Çernobil'e girdi: Avrupa için büyük tehlike Dün sabah saatlerinde Ukrayna'ya giren Rus ordusu, savaşın ikinci gününde Çernobil'i ele geçirdi. Rus askerlerinin Çernobil nükleer atık depolama tesisi personelini rehin tuttuğu iddia edilirken, ABD'den Rusya'ya sert tepki geldi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya’ya Boğazları kapatamayız Dışişleri Bakanı, savaş durumunda bile Rusların Boğazlardan geçebileceğini söyledi. Çavuşoğlu “Biz savaşın tarafı değiliz” dedi.

AB, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle olağanüstü zirvede buluşan AB liderleri, Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.