Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Romanya kıyılarında konuşlanarak Rus askerlerine karşı vatani görevlerini yerine getiren Ukrayna askerlerinin Rus denizciler ile arasında geçen diyalog sosyal medyada hızla yayılırken, Ukrayna askerlerinin son sözleri takdir topladı.

"SİLAHLARINIZI BIRAKMAZSANIZ BOMBALANACAKSINIZ"

Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevli Ukraynalı sınır muhafızları Perşembe günü bir Rus savaş gemisine teslim olmaları emredildiğinde verdikleri cevap sonrası Rus bombalarının hedefi oldu. 13 kişi oldukları iddia edilen küçük bir asker birliği, Odessa bölgesindeki Snake Island'a yerleştirildi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi başlatmasının ardından bölgeyi savunmaya başladı. Bir telsiz mesajında, gemideki bir denizci, arkadaşlarına 'Bu bir Rus askeri savaş gemisi' şeklinde seslendi.

Telsizden daha sonra, ''Kan dökülmesini ve gereksiz kayıpları önlemek için silahlarınızı bırakmanızı ve teslim olmanızı öneririm. Aksi takdirde bombalanacaksınız'' cevabı geldi.

"DEFOLUP GİDİN, TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Ancak Ukrayna sınır muhafızları Rus askerlerine ''Buradan defolup gidin, teslim olmayacağız'' dedi. Bu, askerlerin son sözleri oldu. Telsizdeki Rus askerlerinin meydan okuyan Ukraynalılara karşı lanet ettikleri duyulduktan kısa süre sonra Ukraynalı askerlerin hepsi hava bombardımanında öldürüldü.

ZELENSKY DOĞRULADI

Perşembe günü geç saatlerde, Ukrayna cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky de askerlerin ölümünü kabul etti. Ukraynalı askerlerin son sözleri ise, sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

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