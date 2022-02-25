Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Ukraynalıların bağımsız olmasını ve bütün halklarını temsil edecek hükümetlerinin olmasını istiyoruz" dedi.

"Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor" ifadelerini kullanan Lavrov, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" dedi.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları;

"Ukrayna'daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok.

Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı.

"SEÇENEĞİMİZ KALMAMIŞTI"

Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi.

ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak.

Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor."