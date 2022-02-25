Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik dün sabah saatlerinde başlattığı saldırılar devam ediyor. Patlama ve çatışma seslerinin yükseldiği başkent Kiev'de halktan evlerinde kalmaları istenirken, kentte sirenler çalıyor.

TANK SİVİL ARACI EZDİ

Savaşın sürdüğü Ukrayna'da kan donduran görüntüler kaydedildi. Kiev’in Obolon semtinde amatör kameraya yansıyan görüntülerde, bir Rus tankın sağ şeritte giden bir aracın üstünden geçtiği görüldü.

Olay sonrası ezilen araçta mahsur kalan yaralı kadın sürücüye yardıma gelen çevre sakinleri sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Sürücünün daha sonra araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlülerden Ukrayna - Rusya savaşına tepki: Sığamadınız canım dünyaya Rusya dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı hareket başlattı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken ünlü isimler sosyal medyadan ‘Savaşa hayır’ mesajları yayınladı.

Ukrayna-Rusya savaşında kalan Türk öğrenci dehşeti anlattı: Rusya'nın acımaya niyeti yok Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Ukrayna'nın Harkov bölgesinde mahsur kalan Türk öğrenci, yaşadıklarını anlattı. Rus ordusu tarafından bombardıman altında kalan Harkov'da yaşayan Türk öğrenci Ömer Şentürk, "“Sabah saatlerinde bomba seslerine uyandık burada durum içler acısı, Rusya’nın da acımaya niyeti yok. Bizde şu anda bekliyoruz inşallah bir çıkış yolu buluruz“ dedi.