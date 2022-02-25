Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna’daki saldırılara ilişkin basın açıklaması yaptı. Lavrov basın açıklamasında Lavrov açıklamasında BBC ve CNN muhabirleri ile tartıştı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları;

"UKRAYNA'DAKİ HÜKÜMETİ TANIMA İHTİMALİMİZ YOK"

Biz Kiev’i ikna etmeye çalıştık. Washington’ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik.

Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı.

"HERHANGİ BİR SEÇENEĞİMİZ KALMAMIŞTI"

Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi.

ABD’den güvenlik garantisi istedik. Ancak bunların en yüksek seviyede yapılması gerekiyordu. Bizim amacımız başkasının güvenliğini tehdit etmek değildi. Onlar bizi göz ardı ettiler. Bizim sunduğumuz öneriyi kabul edemeyiz dediler.

Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak.

Soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Kiev yönetimi batı kontrolü altında. ABD’nin liderliği altındaki batı Ukrayna’yı kontrol ediyor."

LAVROV: ÜÇÜNCÜ KEZ Mİ TEKRARLAYACAKSINIZ SORUYU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın toplantısında soruları yanıtladı. Ve CNN muhabirinden "Ukrayna liderliği yerine Rusya destekçisi bir yönetim mi istiyorsunuz?" sorusu üzerine sinirlendi. Lavrov muhabire, "3. kez mi tekrarlayacaksınız soruyu, sanırım beni dinlemek istememişsiniz." Diyerek tepki gösterdi. Lavrov sözlerine;



"Dikkatinizi Putin'in ne söylediğine çekmek istiyoruz. Rusya'nın konumunu net bir şekilde açıkladı, lütfen bunu gidip okuyun. Kimse aşağılamayacak Ukrayna halkını, çalışanlarını... Biz yalnızca neonazilere izin vermeyeceğiz, soykırım yapılmasına izin vermeyeceğiz.”

'NEDEN BATI MEDYASINDA OLANLAR GERÇEĞİ YANSIITMIYOR'

“Kiev rejimi Batı kontrolünün altındadır. Güya kültürü daha ileri taşıdığını savunuyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; lütfen Putin'in açıklamalarını okuyun: Sivillere zarar verilmeyecek dedik. Barakalara ateş açmayacağız dedik ve aynı zamanda özgür bir medya temsilcisi olarak ben size sormak istiyorum. Neden Batı medyasında olanlar gerçeği olduğu gibi yansıtmıyor.

Neden bunu televizyonlarda göstermiyorsunuz? Donbas'ı hiç ziyaret ettiniz mi? Çocukların nasıl hayatlarını kaybettiğini hiç yansıttınız mı ekranlara?”

Toplantıda muhabirlerin soru sorma savaşı dikkat çekti. Lavrov, 'BBC'den sonra Çin'i duymak istiyoruz' diyerek sözü Çinli muhabire vermek istese de CNN muhabiri uyarılara aldırış etmeden sürekli araya girdi.

Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: İşgal planımız yok Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor" derken, "Zelenskiy, tarafsızlık statüsünü konuşmaya hazırız derken yalan söylüyor" ifadelerini kullandı.

Blinken, Lavrov görüşmesi iptal! Putin'in iki bölgeyi tanıma kararını gerekçe gösterdi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıması ile bu hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile planlanan görüşmesini iptal ettiğini ve Moskova'nın saldırganlığını artırması durumunda yaptırımları ağırlaştıracaklarını açıkladı.