Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tüm dünyadan tepkiler ve kınamalar peş peşe gelirken Rusya'ya, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacker grubu Anonysmous tarafından siber saldırı yapıldı.

ABC Net sitesinin haberine göre, Anonymous, RT.com'un (Russia Today, Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı.

İnternet korsanları, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" ifadeleri kullanıldı.

'BİRLİK OLALIM'

İnternet korsanları, yaptıkları paylaşıma gelen yorumlar için "Mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" paylaşımını yaptı.

SİTELER UZUN SÜRE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı belirtildi.

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