Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabaha karşı Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Operasyonların başlamasıyla Ukrayna’ya doğru ilerleyen Rus orduları, hava saldırılarına başladı.

RUS ORDUSUNA KARŞI DİRENİŞ DEVAM EDİYOR

Rus ordusunun başlattığı hava saldırılarından kaçmak isteyen Ukraynalılar ise sığınaklara ya da yeraltı metro istasyonlarına indi. Ülkede genel seferberlik ilan edilirken, eli silah tutan herkes askere çağrıldı. Rusya’ya karşı direniş devam ederken, ülkeden ayrılmaya çalışan pek çok sivil yardım bekliyor.

KÖPRÜYÜ HAVAYA UÇURDU

Başkent Kiev'de bomba sesleri yükselirken Ukraynalı denizci Vitaliy Skakun, Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için kendisiyle birlikte Henichesky Köprüsü'nü havaya uçurdu. Skakun'un, önceden köprüye bombalar döşediği ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı belirtildi.

ÜLKEDE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Köprüyle beraber havaya uçan Skakun, ülkede kahraman ilan edildi. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, "Skakun'un Kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Birim organize olup savunma için yeniden konuşlandı" denildi.

ORDUDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ordudan yapılan açıklamada ise "Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: NATO kararlı bir adım atmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bugün yapılacak NATO liderler zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun kararlı adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Korkunç anlar kamerada: Ukrayna'da Rus tankı sivil aracı ezdi Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir Rus tankı sivil aracı ezdi. Araçta mahsur kalan kadının kurtarılma anları ve tankın aracın adeta üstünden geçtiği saniyeler kameralara yansıdı.

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