Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri harekatın 2’nci gününde başkent Kiev’de sirenler çalmaya devam ediyor. Rus ordusu tarafından şehrin farklı yerlerinden kuşatma altına alınan başkentten ayrılmak isteyen halk, tren istasyonlara akın etti. İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.

Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev’den Livov’a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi. Kiev’in Obolon, Troyeşina gibi semtlerinde de Ukrayna ve Rus ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın sivillere saldırmadıkları yönündeki açıklamalarına “koca bir yalan” diyerek gerçeği yansıtmadıklarını söylemişti.

Rusya Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçurdu: İki bin dolar seviyelerine çıkacak Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasıyla birlikte altın fiyatları 2021’in başından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Özellikle Rusya'nın fiilen Ukrayna'ya savaş açmasıyla ons altın yüzde 3'e yakın yükseliş gösterdi. Uzmanlar ise altın fiyatlarının rekora doğru gideceğini belirtti. İşte savaşla birlikte ortaya çıkan kritik tahminler…

Rusya Ukrayna'yı vurdu: Kaçış başladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a özel askeri operasyon kararının ve Kiev'deki patlama seslerinin ardından binlerce Ukraynalı Polonya sınırına doğru kaçmaya başladı.