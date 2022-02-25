Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin 2. gününde de Kiev'de bombardıman sesleri yükseliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ülke genelinde seferberlik ilanı sonrası halk Rus askerlerine karşı orduya katılmaya başladı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ve çatışmaların sürdüğü Obolon semtinde halka kamyon arkasında silah dağıtıldı. Ukraynalılar kimlik ve belge sorulmadan teslim edilen silahları almak için sıraya girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, “Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev’de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı” dedi.

Ukrayna’da dün hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Ukrayna ordusu için yardım toplayan hesap askıya alındı İçerik oluşturuculara abonelik hizmeti sağlayan Patreon isimli internet sitesi, Ukrayna için askeri teçhizat yardımı toplayan bir abonelik hesabını askıya aldığını duyurdu.

Kiev bombardıman altında! Ukrayna saldırısında 2. gün... Dakika dakika bölgedeki gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 2. gününde Rus bombardımanı sabahın erken saatlerinde başladı. Seferberlik ilan edilen Ukrayna'da, şimdiye kadar 137 asker ve sivilin yaşamını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığını bildirildi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...