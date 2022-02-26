Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulunarak kritik bir duyuru yaptı. Psaki, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov'a yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

"AVRUPALI ORTAKLARIMIZIN KARARLARI İLE UYUMLU YAPTIRIMLAR UYGULANACAK"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

AB, Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov'u yaptırım listesine aldı AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldığını duyurdu.

AB, Rusya’ya uygulayacağı 'büyük' yaptırımları açıkladı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen toplantının sona ermesinin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, alınan yaptırım kararlarını açıkladı.

AB, Rusya'ya yönelik ek yaptırımları kabul etti Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle olağanüstü zirvede buluşan AB liderleri, Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

İngiltere'den Rusya'ya peş peşe yaptırımlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı.

Biden'ın elindeki en büyük koz: ABD'den Rusya'ya teknolojik yaptırım geliyor Rusya’nın Ukrayna savaşını başlatması üzerine Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok Batılı ülkeden Rusya’ya sert tepkiler geliyor. Peki, Silikon Vadisi ile dünyada teknolojinin öncüsü konumundaki ABD, Rusya’ya nasıl bir teknolojik yaptırım uygulayabilir?

AB'den Rusya'ya saldırı tepkisi: En ağır yaptırımı uygulayacağız Rusya’nın dün gece Danbass bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından dünyadan tepkiler peş peşe gelirken Avrupa Birliği’nden de açıklama geldi. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırım olacak” açıklamasında bulundu.