Türkiye Gazetesi

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, LRTK Başkan Yardımcısı Ricardas Slapsys yaptığı açıklamada, "Altı Rusça televizyon kanalının geçici olarak askıya alınması kararı verildi." dedi.

YAYINLAR 3 YIL ASKIYA ALINDI

Açıklamada, Planeta RTR, Rossiya 24, Belarus 24, NTV Mir kanallarının yayınlarının 5 yıl, PBK ve TVCI televizyonlarının yayınlarının da 3 yıl askıya alındığı belirtildi.

Rusya ve Belarus kanallarının yayınlarının propaganda yaptıkları ve savaşı kışkırttıkları gerekçesiyle askıya alındığı bildirildi.

Litvanya daha önce de bazı Rus televizyonlarının yayınlarını bir yıl süreyle durdurma kararı almıştı.

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