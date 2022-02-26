Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üçüncü güne girerken, dünyadan tepkiler de çığ gibi büyüyor. Futbol dünyasından da tepkiler yükselirken, son olarak sosyal medya hesabından savaş karşıtı paylaşım yapan Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy'nin kulübü Zenit tarafından takımdan kovulduğu öne sürüldü.

"SAVAŞI DURDURUN!"

Rus basınında çıkan haberlere göre Zenit, Ukraynalı defans oyuncusu Yaroslav Rakitskiy'i takımdan göndermek için sözleşmesinin biteceği Haziran ayını beklemedi. Rus ekibi, Savaş karşıtı paylaşım yaparak, "Ben Ukraynalıyım! Ukrayna'ya Barış! Savaşı durdurun!" ifadelerini kullanan Ukraynalı futbolcunun sözleşmesini feshetti.