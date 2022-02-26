Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu üçüncü gününde devam ediyor. Rus askerlerinin, Ukrayna’nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarında Ukrayna’da genel seferlik ilan etti. Devlet Vladimir Zelenskiy’nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının ardından başkent Kiev’de halka silah ve mühimmat dağıtıldı.

29 BİN UKRAYNALI POLONYA SINIRINDAN GEÇTİ

Gece boyunca çatışmaların sürdüğü Kiev’de yaşayanlar ise ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Kiev halkı, sınır komşusu Polonya sınırına akın etti. Trenlerle Kiev’den ayrılan siviller Polonya’nın güneydoğusundaki Przemysl tren istasyonundaki sınır geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polonya Ulusal Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 29 bin kişinin Polonya sınırını geçtiği açıklandı.

Gürcistan'da 'Rusya'ya' dev protesto: Binlerce kişi Ukrayna için toplandı Ukrayna işgaliyle dünya genelinde yaptırımların hedefi olan Rusya'ya bir tepki de komşu Gürcistan'dan geldi. Başkent Tiflis'te sokağa dökülen binlerce gösterici, Rus birliklerinin askeri müdahalesine tepki gösterip 'savaşı durdurun' çağrısı yaparak, Ukrayna'ya destek verdi.