Türkiye Gazetesi

Rusya Ukrayna’ya düzenlediği askeri operasyonla savaşı fitilini ateşledi. Saldırılar 3. günüyle devam ederken ölü ve yaralı sayısı her dakika artıyor. Ülkenin her yerinden bomba ve çatışma sesleri duyurulurken Kiev’deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü.

RUSYA SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Rusya’nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

Ukraynalılar silahlanıp Kiev'i savunuyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları devam ederken Kiev yönetimi halka silah dağıtmaya devam ediyor. Bunun yanı son 24 saatte ülkeden ayrılarak Polonya sınırına geçen Ukraynalıların sayısı 29 bini aştı.