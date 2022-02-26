Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara aralıksız devam ederken ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nden, ülkedeki ABD vatandaşlarının sığınak bulmaları yönünde açıklama geldi.

'EN YAKIN SIĞINAKLARA GİDİN'

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyarıda bulunarak, ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

DURUM HER AN DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR

Büyükelçilik yaptığı açıklamada, "Ukrayna genelinde güvenlik durumu son derece değişken olmaya devam ediyor ve koşullar bir anda kötüleşebilir. ABD vatandaşları uyanık kalmalı ve en yakın sığınağın veya korunaklı alanının yerini bilmelidir" dedi.

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