Türkiye Gazetesi

Türkolog ve aynı zamanda Kremlin Sözcüsü olan Dmitri Peskov'un Ankara doğumlu 24 yaşındaki kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ülkesi Rusya'yı karıştırdı.

“TÜRKİYE BENİM İÇİN RUSYA KADAR VATANIM”

Elizaveta Peskova, yaptığı paylaşımda, "Türkiye benim için Rusya kadar vatanım sayılır. Ben Ankara'da doğdum, hayatımın ilk yıllarını orada geçirdim. Babam ve dedem Türkolog ve ben de Moskova Devlet Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum." demişti.

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