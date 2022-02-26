Türkiye Gazetesi

Rusya’nın işgali acımasızca devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev'i ele geçirmek için hava ve kara saldırılarına devam eden Rus ordusu, önüne gelen her yapıyı yıkıp geçiyor. Savaş bölgesinden sayısız görüntü sosyal medyaya yansırken, son gelen görüntü içleri ısıttı. Ukraynalı çocukların, Ruslardan geri alınan Chaplinka bölgesinde Rus bayrağını indirmesi sosyal medyada alkış topladı.

RUS ASKERLERİ BÖLGEDEN ÇIKARTILDI

Ukrayna ordusunun son yaptığı bilgilendirmelerde Rus ordusu Herson'a bağlı Chaplinka bölgesinden tamamen çıkartıldı. Rus ordusunun bölgeden püskürtülmesiyle halk sokaklara döküldü. Bölgedeki bekleyişin sürdüğü ve halkın olası bir işgale karşı hazırlıklı olduğu belirtildi.

KAYIPLAR ARTIYOR

Ukrayna İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Rus ordusunun kayıplarının her geçen gün arttığını vurgulayarak konu hakkında 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 200 Rus askerinin de esir alındığı detayını paylaştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı! Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.

Rusya sivilleri vurdu: 5 katlı bina bombaların hedefi oldu Rusya'nın Ukrayna işgali 3 gündür aralıksız olarak devam ediyor. Rus ordusu ülkeyi ele geçirmek için şehri bombalamaya devam ederken Rusya, Kiev’de sivil halkın yaşadığı binayı füzeyle vurdu.