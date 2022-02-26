Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu tüm neredeyse tüm ülkeler tarafından tepkiyle karşılanırken, pek çok ülke saldırıya son vermeyen Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Kararların ardından ilk hamle Fransa'dan geldi ve Manş denizinde rus kargo gemisi durduruldu. Konuya ilişkin Kremlin, Fransız yetkililerden açıklama istediğini belirtti.

RUS GEMİSİNE EL KONULDU

Yaptırım kararlarının ardından Fransa'nın, Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisini durdurduğu öğrenildi. Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın Fransa büyükelçiliği Manş Denizi'nde bir Rus kargo gemisine el konmasıyla ilgili Fransız yetkililerden açıklama istedi.

Fransız yetkililerin, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı ticari yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen bir Rus şirketine ait bir gemiye, cumartesi günü erken saatlerde Fransız deniz polisi tarafından el konulmuştu.

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