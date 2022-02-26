Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'nın işgalinin 3. gününde Ukrayna'ya karşı saldırılar hız kesmeden devam ederken neredeyse tüm ülkelerden Rusya'ya tepkiler yağıyor.

Birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı alacağını açıklarken Fransa bugün, Manş denizinde bir Rus gemisini durdurmuştu ve Kremlin Fransız yetkililerden açıklama beklediğini söylemişti.

Yaptırım ve ilişkiler konusu için eski Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev açıklama yaptı. Medvedev, Moskova’nın Batı ile diplomatik ilişkilere ihtiyaç duymadığını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKLERE KİLİT VURULABİLİR

Eski Başbakan, sosyal medya sitesi VK’deki hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçiliklere kilit vurabileceklerini belirtti ve Ukrayna’nın işgalinin, Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini söyledi.

'İDAM CEZASININ GERİ GELMESİNE OLANAK SAĞLAR'

Medvedev, Rusya’nın Avrupa Konseyi üyeliğinin dondurulmasını kınarken diğer yandan da bunun Rusya’da idam cezasını geri getirmeye olanak sağladığını belirtti.

Rusya sivilleri vurdu: 5 katlı bina bombaların hedefi oldu Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombalamaya devam ediyor. Atılan füzenin sivil halkın yaşadığı binayı vurma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polonya’dan çarpıcı Dünya Kupası kararı! Rusya ile maça çıkmayacağız Polonya Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda Rusya ile maçlara çıkmayacağını açıkladı. Polonya takımının bu kararının ardından ünlü oyunculardan peş peşe destek açıklamaları geldi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı! Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.