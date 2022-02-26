Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonucu aralarında Türklerin de bulunduğu yüzlerce kişi ülkeden ayrılmaya çalışıyor.
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları ve Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar, dün akşam karayoluyla ülkeden ayrılmaya başladı.
Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, sabah saatlerinde Romanya sınırında bulunan Orlivka bölgesine ulaştı.
6 SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORLAR
Ülkeyi terk etmek isteyenler Orlivka Sınır Kapısı’nda 20 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu.
Türk vatandaşları, yaklaşık 6 saattir kuyrukta beklediklerini söyledi.
Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planı yeniden başladı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov'un kızının sosyal medya paylaşımı Rusya'yı salladı! Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov'un kızı Elizaveta Peskova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türk dostu olarak bilinen Peskova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasına karşı çıkarak, "Savaşa hayır" paylaşımı yaptı. Peskova, kısa süre sonra bu paylaşımı kaldırdı.