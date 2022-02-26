Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı.

SOKAĞA ÇIKANLAR SABOTAJCI KABUL EDİLECEK

Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi.

Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya saldırısında 3. gün! Kiev direniyor | Dakika dakika gelişmeler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişimi 3. günde de devam ediyor. Rus ordusunun ilerleyişi ile çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaştı. Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin 500'den fazla Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dakika dakika son gelişmeler...

Ukraynalılar silahlanıp Kiev'i savunuyor Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları devam ederken Kiev yönetimi halka silah dağıtmaya devam ediyor. Bunun yanı son 24 saatte ülkeden ayrılarak Polonya sınırına geçen Ukraynalıların sayısı 29 bini aştı.

Zelenskiy: Bu gece zor geçecek, Kiev kaybedilmemeli Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gecenin Ukrayna için zor geçeceğini ve Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.