Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi hız kesmeden sürerken, müzakere umutları ağır şartlar nedeniyle Ukrayna Lideri Zelenskiy tarafından reddedildi.

Rusya lideri Putin ise orduya ikinci kez saldırı emri verdi. Zelenskiy ülkesini yalnız savunduklarını söyleyerek dünya devletlerine çağrıda bulunurken, hem sivl hem askeri yardımlar Ukrayna'ya gönderilmeye başlandı.

100 TANKSAVAR, 500 FÜZE

Almanya'da Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

Almanya'nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor.

Öte yandan, dün Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği 5 bin miğferin gönderildiği bildirilmişti.

VLADİMİR ZELENSKİY: SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ofisinin dışında yaptığı açıklamayı bir videomesaj ile yayınladı.

Ülkesini terk ettiğine ilişkin bilgileri yalanlayan Zelenskiy, "Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Çünkü silahımız hakikattir. Hakikatimiz de bu topraklar, ülke ve çocukların bizim olmasıdır. Tüm bunları koruyacağız." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN ALÇAK TAKTİKLERİ KARŞISINDA ÇOK BAŞARILI SAVUNMA YAPTIK"

Zelenskiy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşgalciler devletimizin çevresini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler ama onların planlarını bozduk. Kiev için gerçek bir mücadele ettik. Askeri araçlarımız bizim için harekete geçti, işgalcileri topraklarımızdan kovmak için her şeyi yaptık ve Rusya'nın alçak taktikleri karşısında çok başarılı savunma yaptık."

KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Rus birlikleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşattı. Başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrine saldırı düzenleniyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, sosyal medya hesabından, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yasağın ayrıntıları şu şekilde:

28 şubat sabahına kadar 17:00- 08:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu saatte dışarda olanlar düşman gruptan sayılacak.

Klitschko, Rus güçlerinin Kiev'e saldırılarının önlendiğini, kentin Ukrayna askerlerinin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, şehirde düşmanın sabotaj gruplarının bulunduğuna dikkati çekti ve halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zelenskiy ve Macron'dan diplomatik görüşme Vladimir Zelenskiy ile Macron sabah saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin 'Savaş karşıtı koalisyon çalışıyor!' ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den yeni mesaj: Silahları bırakmayacağız Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, video mesaj yayımlayarak "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz. dedi.

ABD'nin 'Kaçış' teklifine Zelenskiy'den net cevap: Ülkemin başında kalacağım Rusya'nın Ukrayna'yı işgalgalince üçüncü güne girildi. Henüz ateşkes sağlanamazken ABD medyasısında çıkan Zelenskiy'e kaçış tekliflerine Ukraynalı liderden net cevap geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'Ülkemin başında kalacağım' diyerek teklifi reddetti.