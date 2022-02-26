Türkiye Gazetesi

Biden, Brian Tyler Cohen'in Youtube kanalına verdiği röportajda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

RUSYA'NIN AMACI NATO'YU BÖLMEK

Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

Biden'e soğuk duş: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı Rusya- Ukrayna Savaşı 3. gününde şiddetli çatışmalar devam ediyor. ABD'de yapılan bir anket ile seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sorular soruldu. Seçmenlerin yüzde 62'si, Donald Trump'ın hala başkan olması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde görüş bildirdi.

Biden açıkladı! Rusya’ya küresel ekonomik darbe: Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının planlanmış olduğunu ifade ederek, bu konuda 1 aydır uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, "Putin saldırgandır, bu savaşı kendi seçti" açıklamasını yaptı.