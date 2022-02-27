Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği ve korkuyla takip ettiği Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 4'üncü güne girildi. Ukrayna'da direniş güç kazanırken ülkede iletişimin kesilmemesi için bir adım atan Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, sosyal medya üzerinden Elon Musk'a seslendi.

MUSK'A STARLINK ÇAĞRISI

Federov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. "Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor!" diyen Federov, "Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA TERMİNAL YOLDA"

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, bu çağrıyı cevapsız bırakmadı. Federov'un paylaşımına karşılık "Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda" cevabını verdi.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Elon Musk, felaket bölgesi Tonga'ya uydu interneti bağışladı Okyanusya’da yer alan ada ülkesi Tonga, şiddetli volkanik patlama ve ardından tsunami gerçekleşmesiyle tarihinin en zorlu sınavını veriyor. Ocak ayında gerçekleşen felaket sonrası ülkedeki telefon ve internet ağları çöktü. Milyarder girişimci Elon Musk, bu konuya bir el atmak istiyor.

Ukrayna’da bilanço ağırlaşıyor: 64 ölü, 240 yaralı BM, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 64 sivilin hayatını kaybettiği 240 sivilin ise yaralandığını açıkladı.