Türkiye Gazetesi

Rusya’nın saldırılarına 4. gününde devam ederken gece saatlerinde Kiev’e yönelik kuşatma girişimi yeniden başlatıldı. Bölgeden sık sık çatışma ve patlama sesleri gelirken vatandaşlar sığınaklara kaçtı. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimine çok sayıda ülkeden tepkilerde art arda gelmeye devam ediyor. ABD başta olmak üzere çok sayıda NATO ülkesi Putin’e yönelik yaptırım kararlarını açıklarken başta Almanya olmak üzere birçok ülkede Ukrayna’ya silah desteğinde bulundu.

“RUS ASKELERİ DEMORALİZE OLDU”

Kiev ve Moskova arasındaki diplomatik temaslarsa sonuç alamadı. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus askerlerinin Harkov şehrine girdiğini duyurdu. Öte yandan Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Yüzde yüz gerçek olan bilgiye göre düşman, Ukrayna'daki başarısızlıklarla o kadar demoralize olmuş ki orkları (namı diğer hava indirme birlikleri) emri uygulayıp savaş kargo uçağına binmekten vazgeçiyorlar!" denildi.

Trump'tan Rusya işgali yorumu: Başkan ben olsaydım bu felaket olmazdı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik yaptığı açıklamada, Rusya'nın böyle bir saldırıya kendi başkanlığı döneminde kalkışamayacağını söyleyerek olan durumu "dehşet verici" olarak niteledi.