Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası Ukrayna tüm gücünü kullanarak hem Ukrayna halkı ile hem de askerler ile Rus ordusuna karşı savaşmaya devam ederken Ukraynalılar dışında katılmak isteyenlerde olmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırısının sadece ülkenin işgali değil Avrupa'ya ve dünya hukuk düzenine karşı bir savaşın başlangıcı olduğu söylendi.

Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırdığı kaydedildi.

Ukrayna, savaşta kendilerine yardım etmek isteyen gönüllüler için askeri birlik kuracağını açıkladı.

'UKRAYNA'NIN BÖLGESEL SAVUNMASI İÇİN'

Yabancıların Ukrayna ordusunda 2016'tan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin gönüllü olarak Ukrayna'ya katılmak isteyen ilgililerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Ukrayna’daki saldırılarda 4 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 4 Azerbaycan vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya: Ukrayna'da 975 askeri tesis imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu.

Ukraynalılar Rus işgaline karşı hendek kazmaya başladı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine direnen halk, Rus ordusuna karşı hendek kazarak engel olmak istiyor.