Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde dördüncü güne girilirken iki taraf arasındaki müzakere tartışması sürüyor. Rusya müzakereler için Belarus'u işaret ederken, Ukrayna ise tarafsız ülkeler olarak Türkiye, Azerbaycan, Polonya ve Slovakya'yı önerdi.

"SAAT 15.00'E KADAR BURADAYIZ"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, yaşanan tartışmalara son noktayı koyacak nitelikte bir açıklamada bulundu. Medinsky, "Sakin bir şekilde şunu öneriyoruz, saat 15.00’e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel’deki müzakereler için cevabını bekliyoruz. Teyitten sonra hemen oraya geçip müzakereci arkadaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Barıştan yana olduklarını belirten Medinsky, "Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır" ifadelerini kullandı.

RUS HEYET BELARUS'TA

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerede bulunmak üzere Belarus’a geldiğini açıklamıştı.

Peskov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı yönetimi de dahil olmak üzere resmi kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılarla görüşmek üzere Belarus'a geldi. Görüşmelere Belarus’un Gomel şehrinde başlamaya hazırız" demişti.

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