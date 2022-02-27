Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı saldırıda Çeçen askerleri Rus ordusu saflarında yer aldı. Çeçen lider Kadirov Ukrayna’ya gidecek askerlerin önünde slogan atarak ''Zelenski Putin'i arayıp özür dilesin'' ifadelerini kullandı. Dünya kamuoyunda yankı uyandıran ise Kadirov’un konuşmalarından çok giydiği botlar oldu.

22 BİN LİRALIK MARKA BOTLARI GÜNDEM OLDU

Askerlere seslendikten sonra objektiflere poz veren Kadirov’un fotoğrafından detay dikkatlerden kaçmadı. Kadirov, kamuflajının altına Prada isimli lüks markaya ait 125 bin Ruble yaklaşık 22 bin Tl değerindeki botları giydi. Putin'i Destekleyen Çeçen Kadirov'un son fotoğraflarındaki 22 bin liralık lüks marka botlar sosyal medyanın gündemine oturdu ve tepkilerin odağı oldu.

Rusya'nın yanında yer almışlardı, Çeçen lidere büyük şok Dünyada en çok bilinen hacker grubu olan Anonymous, Ukrayna işgalinden dolayı Rus devlet televizyonuna siber saldırı düzenlerken, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya asker gönderin Çeçenistan'ı da hedef aldı.