Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından tüm gcüyüle savunmaya geçen Ukrayna, Rus birliklerinin kayıplarını açıkladı. Ukrayna Savunma Bakan yardımcısı Anna Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

4 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Yardımcısı Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerine ait yaklaşık 4300 asker öldürüldüğünü ve Rusya'ya ait birçok uçak, helikopter, tank, zırhlı araç ve gemiyide vurarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAYIPLARA ÇATIŞMALAR DAHİL DEĞİL

Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.

Belçika hava sahasını Rusya’ya kapattı Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Ukrayna Bayraktar TB2’lerle Rusya’nın konvoyunu böyle vurdu! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. günde de devam ederken Türk SİHA’larının Rus ordusuna bağlı askeri araç konvoyunu nokta atışı yaparak vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

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