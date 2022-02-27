Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'yı işgalinin 4 gününde dünyadan gelen tepkilerin odağında olmaya devam ederken, 27 şubat nedeniyle Rusya Özel Harekat Kuvvetlerine teşekkür mesajı yayımladı. Putin'in yayımladığı mesajda "“Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik askerlik görevlerini kahramanca yerine getiren askerlere minnettarım” dedi.

'RUSYA'NIN ULUSAL ÇIKARLARINI SAĞLADINIZ'

Putin'in mesajının devamında "Zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket ederek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı koruyarak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu defalarca kanıtladınız” ifadeleri kullanıldı.

ONURSAL BAŞKANLIĞI GERİ ALINDI

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı tüm dünyada büyük tepki toplarken birçok ülke ve kuruluş Rusya’ya karşı yaptırım kararı almaya devam ediyor. Judoda siyah kuşak sahibiolan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanlık unvanı vermişti.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Putin’in unvanının geri alındığı belirtilerek, “Ukrayna'da devam eden çatışmalar doğrultusunda, Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu Onursal Başkanı ve Büyükelçisi statüsü askıya alınmıştır” denildi.

Almanya Başbakanı Scholz: Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba yaptığı açıklamada, “Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı: Putin için sonun başlangıcı İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgaline tepki olarak, "Putin için sonun başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.