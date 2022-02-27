Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıması ve "Ukrayna şiddeti" dolayısıyla yardım gönderme kararı almasıyla birlikte sınırda bekleyen çok sayıda Rus askeri ve aracı Ukrayna topraklarına girdi. İşgal olarak uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran askeri operasyon sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgede insani bir kriz yaşanırken hem havadan hem de karadan çatışmalar devam ediyor.

ÇEÇEN ÖZEL GÜÇLER RUSYA YANINDA SAVAŞIYOR

Ukrayna'ya havadan ve karadan müdahale eden Rusya'ya "Çeçen özel güçler" de katıldı. Başkent Kiev dışında yaşanan çatışmada ise Çeçen güçler büyük bir kayıp yaşadı. Ukrayna ordusu Kiev için direnişe devam ederken Çeçen lider Ramzan Kadirov'un üst düzey kurmayları arasında yer alan General Magomed Tuşayev'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Çeçen güçlerinin en önemli askeri isimlerinden biri olan Tuşayev'in ölümü uluslararası medyada da gündem oldu.

KADİROV’UN SAĞ KOLU ÖLDÜRÜLDÜ

Uluslararası medyada yer alan haberde Tuşayev'in 141'inci motorize ulusal güvenlik birimini yönettiği belirtilirken, Kadirov'un da saldırıdan kısa bir süre önce bu taburu ziyaret ettiği iddia edildi. Tuşayev ile birlikte geçmişte fotoğrafları da yayınlanan Kadirov bir süre önce Kiev'in ele geçirilmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya Ukrayna'ya saat verdi! 'Sorumlusu Ukrayna olacak' Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinsky, Ukrayna tarafına Belarus'taki müzakereler için saat 15.00’e kadar süre tanıdıklarını açıkladı. Medinsky, olumsuz cevap almaları durumunda yaşananların sorumlusunun Ukrayna olarak görüleceğini belirtti.