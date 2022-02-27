Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Ukrayna'nın halkla beraber Rus askerlerine direnişi devam ederken Ukraynalı bir pilotla ilgili iddia sosyal medyada konu oldu. Bir MiG-29 pilotunun, tek başına 6 Rus uçağını vurmayı başardığı öne sürüldü.

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko olmak üzere bazı politikacılar ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukraynalı bir pilot, tek başına 6 Rus uçağını vurmayı başardı.

'KİEV'İN HAYALETİ'

MiG-29 savaş uçağı pilotunun, "Ruslarla hava muharebelerinde bir günde elde ettiği başarı" nedeniyle "Kiev'in Hayaleti" olarak anıldığı öğrenildi.

'DÜŞMANLARI KORKUTUYOR'

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımında, "Düşmanları korkutuyor, Ukraynalıları gururlandırıyor. Rus pilotlara karşı 6 zaferi var! Böylesine güçlü savunucularla Ukrayna kesinlikle kazanacak!" dedi.

Polonya ve İsveç'in ardından bir karar da Çekya'dan: Rusya ile maça çıkmak istemiyorlar Çekya Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası play-off'larında Rusya ile eşleşirlerse milli takımın sahaya çıkmak istemediğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Polonya ve İsveç de Rusya ile oynamayı reddetmişti.

Rusya Ukrayna'ya saat verdi! 'Sorumlusu Ukrayna olacak' Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere girişiminde son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saat vererek "Müzakerenin reddedilmesi durumunda dökülen kanın tüm sorumluluğu Ukrayna tarafında olacaktır" demesinin ardından Rus basını, Ukrayna'nın sürenin dolmasına dakikalar kala müzakere teklifini kabul ettiğini belirtti. Ukrayna heyeti görüşme için Belarus'a gidiyor.

Ukrayna Bayraktar TB2’lerle Rusya’nın konvoyunu böyle vurdu! Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. günde de devam ederken Türk SİHA’larının Rus ordusuna bağlı askeri araç konvoyunu nokta atışı yaparak vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.