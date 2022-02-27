Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 4. gününde devam ederken, Rusya’nın yaptırıma uğramasının ardından paniğe kapılan Rus halkı ATM’lere akın etti.

Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi ve Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasının ardından halk, banka şubelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. ATM’lerdeki yoğunluk nedeniyle bazı bankamatiklerde para kalmadığı, bu yüzden bazı kişilerin para çekemediği öğrenildi.

AB duyurdu: Rusya SWIFT'ten çıkarılıyor Avrupa Birliği ve ABD, bazı Rus bankalarının SWIFT’ten çıkarma kararı aldı.

Rusya’nın SWIFT’e karşı sistemi hazır Batı, yaptırımlar kapsamında Rusya’nın, uluslararası para transferine zemin sağlayan ‘SWIFT’ sisteminden çıkarılmasını da gündeme getiriyor. Ancak Moskova yönetimi, 2014 yılında aynı işlevi gören ve tamamen kendine ait SPFS sistemini geliştirdi.