Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de Romanya yakınlarındaki küçük bir adada görevli Ukraynalı sınır muhafızları Perşembe günü bir Rus savaş gemisine teslim olmaları emredildiğinde verdikleri cevap sonrası Rus bombalarının hedefi olmuştu.

HAYATTA OLABİLİRLER

Ukraynalı yetkililer, Yılan Adası’nda öldüğü düşünülen Ukraynalı askerlerin hala hayatta olabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, Rus donanma gemisinin 'teslim ol' çağrısına 'defolun gibin, teslim olmayacağız' diyerek karşılık veren cesur askerler verdikleri cevapla kısa sürede sosyal medyada gündeme oturmuştu.

Konuşmaların ardından 13 kişiden oluşan Ukraynalı askerlerin hava bombardımanında öldürüldüğü Ukraynalı lider Zelensky tarafından da doğrulanmıştı.

Ancak Ukraynalı yetkililerin açıklamalarına göre Yılan Adası'ndaki askerler hala hayatta olabilir. Yetkililerin bu bilgiyi neye dayandırdıkları ise henüz bilinmiyor.

Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerlerin son sözleri sosyal medyada gündem oldu Rusya’nın Donbass'ı işgaliyle başlayan sıcak savaş yaptırım kararları, dünya liderlerinin tepkileri ve Ukrayna'nın halk direnişi ile sürüyor. Yılan Adası'nda konuşlanan Ukraynalı askerler ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında geçen diyalog da sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.