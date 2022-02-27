Vietnam'da gezi teknesi battı 13 kişi öldü, 14 kişi ise kayboldu. The Guardian'daki habere göre, Hoi An kenti açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle turistleri taşıyan bir teknenin battı.
Cu Lao Cham Adası'ndan Hoi An'a dönmekte olan 39 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp 4 kişiyi aradığı bildirildi.
Kanada açıklarında balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 17 kayıp İspanyol balıkçı teknesi, Kanada’nın doğu kıyısı açıklarında battı. Feci olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.
Brezilya’daki tekne faciasında ölü sayısı 10’a yükseldi Brezilya’nın Capitolio kentinde turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, faciada kaybolan tüm kişilere ulaşıldığı bildirildi.