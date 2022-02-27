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Rusya'nın nükleer silahları korkutuyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri verdi. Bunun ardından gözler, bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi.
Beyaz Saray: Yaptırımlar Rusya'yı İran'la eşit hale getirdi Rusya-Ukrayna olaylarına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün açıklanan yaptırımlarla Rusya'nın İran'la eşit hale getirildiğini, küresel topluluktan ve bankacılık sisteminden koptuğunu belirtti.
FIFA, Rus ulusal marşı ve bayrağını yasakladı
27.02.2022 - 22:37 | Son Güncelleme: 27.02.2022 - 22:39
Türkiye Gazetesi
FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.
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Etiketler : rusya,rus marşı,rus bayrağı,fifa,
830397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/830397.aspx
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