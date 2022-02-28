Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birçok ülke Rusya'yı kınadı ve Putin tepkilerin odağına yerleşti. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada, Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar yapacağı konusunda anlaştı ve alınan ortak kararla Rus bankalarının, uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağı açıklandı.

Batı'nın bu hamlelerine karşın Rusya Devlet Başkanı Putin, nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti. Putin'in kararı büyük yankı uyandırırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuya ilişkin konuştu.

'TEHLİKELİ BİR SÖYLEM'

CNN televizyonunda yayımlanan "State of Union" programında açıklama yapan Stoltenberg, Putin'in nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesine değindi. Söz konusu adımı "tehlikeli bir söylem" olarak nitelendiren Stoltenberg, "Bu davranış çok sorumsuzcadır" dedi.

'EGEMEN BİR MİLLETE SAVAŞ AÇIYOR'

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek Rusya'nın Ukrayna üzerine işgale başlamasıyla Avrupa ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve heyeti, Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na bu sebeple katılamayacağını duyurdu.

ABD ve Fransa vatandaşlarını uyardı: Rusya'dan ayrılın ABD ve Fransa'dan, vatandaşlarına Rusya ve Belarus'tan ayrılmaları yönünde uyarı geldi.

Ukrayna'dan Rusya'ya 'soykırım' davası Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını ve Divan'dan "acil tedbir kararı" talep ettiğini bildirdi.