Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 5’inci günü girilirken iki ülkenin müzakere için masaya oturup oturmayacağı merak ediliyor. İki ülkenin olası görüşmesi öncesi dünya medyasında birçok iddia dolaşıyor. İngiliz basınında yer alan bir habere göre Ukrayne Devlet Başkanı Zelensky ve hükümetten bazı isimlerin tehlikede olduğunu iddia etti.

ZELENSKY İÇİN ÖLDÜRME EMRİ

Zelensky daha önce ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada, "bir numaralı hedef" olduğunu ve Rus özel kuvvetlerinin kendisini öldürmek için ülkeye girdiğini dile getirmişti. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre de Putin tarafından Zelensky'i öldürme emri geldi.

PARALI ASKERLERİNİ UKRAYNA’YA GÖNDERDİ

Haberde Putin'in, suikast için, Rusya'nın paralı askerleri Wagner grubundan 400'den fazla bir kuvveti Ukrayna'ya gönderdiği iddia edildi. Wagner'in faaliyetleri hakkında bilgisi olan bir kaynak Times'a yaptığı açıklamada, 2.000 ila 4.000 paralı askerin ocak ayında Ukrayna'ya farklı misyonlarla geldiğini söyledi.

CEP TELEFONUNDAN TAKİP EDİYORLAR

Bunların çoğu, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Luhansk bölgelerine gönderilirken, Zelenskiy'yi ortadan kaldırmakla görevli 400 kişi Belarus'tan Kiev'e doğru yola çıktı. Söz konusu grubun, Zelenskiy ve hükümet yetkililerini cep telefonları aracılığıyla takip ettiği ve nerede olduklarını bildiklerini iddia ettikleri ifade edildi.

Ukrayna’dan Türkiye’ye tahliye 3’üncü günüyle devam ediyor Ukrayna’daki Rusya saldırıları sonrasında çatışma bölgesinde kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi 3’üncü gününde de devam ediyor.

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