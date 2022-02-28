Türkiye Gazetesi

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos’un genel müdürü Dimitry Rogozin, ABD ve Avrupa’nın peş peşe açıkladığı Rusya’ya yönelik yaptırımlara tehditle karşılık verdi. Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonunun Rusya üzerinde hareket etmediğini ve Avrupa veya ABD üzerinde ilerlerken düşmesi durumunda büyük bir risk oluşturacağını söyledi.

Roscosmos müdürü, bu tür bir riski önlemek için NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) ve ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) Rus teknolojisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rogozin, "Bizimle işbirliğini engellerseniz, Uluslararası Uzay İstasyonunu kontrolsüz bir yörüngeden çıkma durumunda kim kurtaracak? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya düşebilir." dedi.

SPACEX'İN UZAY ÜSSÜ SİSTEMİ

Özellikle NASA ile ortak projeler gerçekleştiren SpaceX uzay şirketinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Rogozin'in tehdidine karşı cevap vererek ağırlığını koydu. Bir kullanıcının tweet zincirinde SpaceX'in Rusya'ya ihtiyaç duymadan uzay üssünü nasıl tutacağı gösterildi. Devamında ise bir Twitter kullanıcısı, böyle bir durumda SpaceX'in uzay üssünün Dünya'ya düşmesini önleyip önleyemeyeceğini sordu. Bu soruya Musk, "Evet" şeklinde bir tweet atarak cevap verdi.

Rusya, 23 yıldır Dünya’nın yörüngesinde tur atan Uluslararası Uzay İstasyonunun 15 uluslu ortaklarından biri. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararının ardından bilim dünyasında da ilişkiler kesintiye girdi. Perşembe günü ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Rusya ile uzay programları da dahil olmak üzere havacılık endüstrisindeki ilişkileri askıya alacak yaptırımları açıkladı. Bunun üzerine Roscosmos Direktörü Rogozin, Rus motorlarının istasyonun yörüngesini ve yerini kontrol ettiği konusunda uyardı.

Uzay üssünün Avrupa veya ABD’nin üzerine düşebileceğini söyleyerek imalı bir tehditte bulunan Rogozin ayrıca, "Hindistan ve Çin'e 500 tonluk bir yapının düşme olasılığı da var" diye ekledi. Konuşmasının devamında ise, “Onları böyle bir ihtimalle tehdit etmek mi istiyorsunuz? Uluslararası Uzay İstasyonu Rusya üzerinden uçmuyor, bu nedenle tüm riskler size ait. Bunlara hazır mısınız?" şeklinde konuştu.

NASA, ILIMLI YAKLAŞIM ÇİZDİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da konuyla ilgili olarak milletvekillerine şunları söyledi: “Şimdiye kadar sanatsal ve bilimsel işbirliğinin sürdürülmesinden yanaydım ancak mevcut koşullarda bunların bile normal şekilde devam edebileceğini görmek zor.”

NASA ise, yaptırımların uzay üssü operasyonlarını etkilemeyeceğini söyleyerek gerilimi azaltmaya çalıştı. Bir temsilci, “NASA, Uluslararası Uzay İstasyonunun devam eden güvenli operasyonları için Roscosmos da dahil olmak üzere tüm uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam ediyor” dedi.

Son yıllarda NASA, astronotlarını uzaya göndermek için Rus roketlerine olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Uzun yıllardır fırlatmalar için Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur Üssü’nü ve Rusya’nın Soyuz roketlerini kullanan NASA, son yıllarda Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait roketleri ve ABD’deki üssü kullanmaya başladı.

Rusya'dan ABD ve Avrupa'ya akıl dışı tehdit: Uzay İstasyonunu üzerinize düşürürüz Ukrayna’ya asker gönderen Rusya, AB ve ABD'nin yaptırımlarını durdurmak için ilginç bir tehditte bulundu. Rusya uzay ajansı Roscosmos'un genel müdürü Dmitry Rogozin, yaptırımlar nedeniyle 500 tonluk Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngeden çıkıp ABD veya Avrupa'ya düşebileceğini söyledi.

NASA'nın uzay istasyonunu düşürme planı yeni bir "11 Eylül Olayı" olabilir Geçtiğimiz haftalarda NASA, 2031 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) hizmet dışı bırakacağını açıkladı. 1998 yılında ilk fırlatması yapılarak astronotların uzaydaki evi olan istasyonu yok etmek büyük başarı olacak. Ancak bir şeyler ters giderse büyük bir risk taşıyor.