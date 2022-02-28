Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılar 4’üncü geride bıraktı. Beşinci günde çatışmalar tüm hızıyla devam ederken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov Rusya’ya destek amacıyla birliklerini Ukrayna’ya gönderdi. Çeçen kuvvetler Ukrayna’da büyük kayıp verdi. Ukrayna’daki çatışmada Kadirov sağ kolu General Magomed Tuşayev’un da öldürüldüğü iddia edildi. Kadirov’dan yeni bir hamle geldi. Çeçen lider Ukrayna’nın tamamına yönelik kapsamlı bir operasyon yapılması çağrısında bulundu.

KADİROV’DAN GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Kadirov, "Somut bir karar verme ve Ukrayna topraklarında her yöne geniş çaplı bir operasyon başlatma zamanı geldi. Ben teröristlere karşı birçok taktik ve strateji geliştirdim, çatışmalara bizzat katıldım. Benim anlayışıma göre Ukrayna'da tercih edilen taktik çok yavaş. Çok zaman alıyor ve bence etkisiz. " dedi.

“ŞEHİR HAYDUT VE NAZİLERDEN KURTARILMALI”

Şehirlerin ve kasabaların "haydutlar ve Nazilerden" kurtarılması gerektiğini söyleyen Kadirov, gerekli olan şeyin tüm ordunun ve silahlı güçlerin koordineli bir şekilde topyekün saldırıya geçmesi olduğunu belirtti. Çeçen lider, müzakere etmeyi reddettikleri için taktiklerini değiştirmeleri gerektiğini ve bunun daha ikna edici olacağını ifade etti. Kadirov "Ülkenin lideri ve Rus silahlı kuvvetlerinin başkumandanı Vladimir Putin'den tüm özel kuvvetlere Nazileri ve elbette Çeçenistan'da kadınlarımızı, yaşlılarımızı ve çocuklarımızı öldüren teröristleri bitirmeleri için gerekli emri vermesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

“PUTİN’İN KUKLASI”

Öte yandan Kadirov, yıllarca süren Rus-Çeçen çatışmalarının ardından Rusya tarafından liderliğe getirilmişti. 'Putin'in kuklası' olarak nitelendirilen Kadirov, Şeyh Şamil ile başlayıp Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'le devam eden Çeçenistan mücadelesini Rus yanlısı olarak satmasıyla biliniyor.

Rusya’nın yanında savaşan Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu öldürüldü Ukrayna’nın işgali için Rusya’ya destek veren Çeçen lider Kadirov’un sağ kolu General Magomed Tuşayev öldürüldü.