Türkiye Gazetesi

Rusya, geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna'ya girdi ve işgalin 5 . gününde tüm saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın bu tutumuna devlet başkanları olmak üzere birçok ülkeden tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor ve Ukrayna'ya destekler gün geçtikçe artıyor.

Putin, son olarak nükleer güç kullanımının kapısını açtı. Orduya talimat veren Putin, nükleer savaş durumuna geçilmesini emretti. Bu karar dünyada tedirginlik oluşturdu. Putin, daha önce yaptığı açıklamada 'Eğer herhangi bir ülke Ukrayna'yı savunmak için bize saldırırsa bunun büyük sonuçları olur' demişti.

Bilim insanları, Putin'in nükleer savaş senaryosunu detaylıca araştırdı ve tüyler ürperten o tablo ortaya çıktı. Konu için bilim insanları bir animasyon videosu hazırladı ve video yayımlandıktan sonra 25 milyon kez izlendi.

İzleyenlerin üzerinde sarsıcı bir etki bırakan video eğer nükleer savaş başlarsa dünyanın geleceği noktayı canlandıran görüntüleri içeriyor.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ATEŞ TOPU ORTAYA ÇIKABİLİR'

Bilim insanları, 'Eğer tüm nükleer savaş başlıkları aynı anda patlarsa eşi benzeri görülmemiş bir ateş topu ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan ateş topu önüne gelen her şeyi yerle bir eder.' yorumunu yaptı.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN HİSSEDİLECEK'

Bu yıkım öncesindeki basınç dalgası dünyanın her yerinden duyulabilir. O kadar yüksek bir patlama olacak ki haftalarca dünyanın her yerinden hissedilir. Patlamanın neden olduğu mantar bulutu o kadar yükseğe çıkacak ki dünya atmosferinin en uç noktalarından geçerek neredeyse uzaya fırlayacak.

Putin’in suikast timi Zelensky için Kiev’e gidiyor Ukrayna’da saldırılar şiddetini arttırırken İngiliz basınında ortaya bir iddia atıldı. Haberde Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelensky’i öldürmek için Putin’in 400 kişilik bir suikast timini Kiev’e gönderdiği ve Zelensky’i cep telefonlarının sinyali aracılığıyla takip ettiği iddia edildi.

Putin'den nükleer talimat: Özel savaş durumu emri verdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdiği öğrenildi.

Putin'den Rus Özel Kuvvetlerine teşekkür Ukrayna’ya askeri operasyon talimatı veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Şubat Rusya Özel Harekat Kuvvetleri Günü nedeniyle yayınladığı mesajda askerlere teşekkür etti.